Крушение сухогруза возле Турции: известны имена спасенных украинцев

Фото: сухогруз в Черном море (aa.com.tr)

После крушения сухогруза у берегов Турции спасли пятерых украинцев. Стали известны их имена.

Об этом сообщает посольство Украины в Турции в Twitter.

Это Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур. Именно их спасли турецкие службы. Их состояние удовлетворительное, а спасательные работы продолжаются.

Ранее в МИД Украины заявляли, что кроме пятерых украинцев спасли одного иностранца. Предположительно, гражданина России. Всех их отправили в больницу. Также продолжаются поиски еще пятерых моряков.

Также Министерстве до этого подтвердили, что на борту было 10 украинцев. В СМИ писали, что кроме них, на судне были двое граждан России.

Напомним, сегодня у Турции затонул сухогруз Arvin, который шел под флагом Республики Палау, с украинцами и россиянами в составе экипажа. Сообщается, что судно принадлежит украинской компании.