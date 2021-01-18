ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Аварія суховантажу в Туреччині: врятованих українців виписали з лікарні

Анкара, Понеділок 18 січня 2021 13:29
Аварія суховантажу в Туреччині: врятованих українців виписали з лікарні
Фото: врятовані українці (twitter.com/UKRinTR)
Автор: РБК-Україна

П'ятьох громадян України, яких врятували після аварії суховантажу біля берегів Туреччини, виписали з місцевої лікарні. На даний момент консули готують документи, щоб моряки повернулися додому.

Про це у Twitter повідомило посольство України в Туреччині.

"Українських моряків, врятованих з затонулого судна Arvin, виписали з лікарні. Стан здоров'я задовільний - дякуємо лікарям", - йдеться в повідомленні.

Українське посольство висловило подяку місцевій владі за одяг і взуття для моряків. Консули готують документи для повернення їх додому.

Фото: виписка українців (twitter.com/UKRinTR)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що турецькі рятувальники виявили тіла трьох членів екіпажу судна Arvin. На даний момент триває їх ідентифікація. Відомо, що всього на борту було 12 осіб, з яких 10 громадян України.

До цього посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих українців. Після аварії суховантажу вижили Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качнур. Крім того, вижив громадянин Російської Федерації, який теж був членом екіпажу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Турцияморякисухогруз

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся