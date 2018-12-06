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Аварія літаків США в Японії: один військовий врятований, 6 зникли безвісти

Новини » Надзвичайні події    06.12.2018 - 06:28
Аварія літаків США в Японії: один військовий врятований, 6 зникли безвісти
Фото: винищувач США (timesofsandiego.com)

Пошуково-рятувальна операція триває

Після катастрофи біля берегів Японії американського винищувача F/A-18 і літака-заправника KC-130 Корпусу морської піхоти США був знайдений один із американських військовослужбовців, ще шестеро зникли безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На якому з потерпілих літаків летів урятований, не повідомляється, відомо, що у винищувачі було двоє, а в заправнику - п'ятеро військовослужбовців.

Американського військовослужбовця врятували Морські сили самооборони Японії, пошуково-рятувальна операція триває.

"Міністерство оборони Японії заявило, що його морські сили врятували одного з семи морських піхотинців, які перебували на борту двох літаків під час інциденту", - повідомило агентство.

Причина аварії невідома, повідомляється про "нещасний випадок".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що біля Японії зазнали аварії під час заправки над морем два літаки Корпусу морської піхоти США.

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