Аварія літаків США в Японії: один військовий врятований, 6 зникли безвісти

Фото: винищувач США (timesofsandiego.com)

Пошуково-рятувальна операція триває

Після катастрофи біля берегів Японії американського винищувача F/A-18 і літака-заправника KC-130 Корпусу морської піхоти США був знайдений один із американських військовослужбовців, ще шестеро зникли безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На якому з потерпілих літаків летів урятований, не повідомляється, відомо, що у винищувачі було двоє, а в заправнику - п'ятеро військовослужбовців.

Американського військовослужбовця врятували Морські сили самооборони Японії, пошуково-рятувальна операція триває.

"Міністерство оборони Японії заявило, що його морські сили врятували одного з семи морських піхотинців, які перебували на борту двох літаків під час інциденту", - повідомило агентство.

Причина аварії невідома, повідомляється про "нещасний випадок".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що біля Японії зазнали аварії під час заправки над морем два літаки Корпусу морської піхоти США.