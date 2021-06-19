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Крушение самолета с парашютистами в России: количество жертв возросло

Автор: Инна Собора

Количество погибших в результате падения самолета L-410 с парашютистами в России выросло до девяти человек. Погибли два члена экипажа и семь парашютистов.

Об этом ТАСС рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

"На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа", - сказал он.

По словам Шемоханова, самолет находился в исправном состоянии и совершал четвертый вылет за день.

"На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись", - добавил Шемоханов.

По данным МЧС России, пять человек после падения самолета находится в тяжелом состоянии в реанимации, восемь - средней степени тяжести, двое - в легком.

Ранее сообщалось о семи погибших.

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