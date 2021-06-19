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В России разбился самолет с парашютистами, семь человек погибли

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Суббота 19 июня 2021 09:10
В России разбился самолет с парашютистами, семь человек погибли Фото: самолет L-410 разбился в России (ru.wikipedia.org)
Автор: Инна Собора

Самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области (Россия). В результате погибли минимум семь человек.

Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и врезался в лесной массив.

Как сообщили в прокуратуре, экипаж упавшего воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей.

Легкомоторный самолет типа L-410 совершил жесткую посадку в населенном пункте Журавлево.

На борту было 17 человек было парашютистов.

Все прыжки с парашютом, запланированные на 19 июня на аэродроме Танай, где произошло ЧП, отменены.

Недавно в Маньяме разбился военный самолет, в результате чего 12 человек погибли.

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