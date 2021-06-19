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Аварія літака з парашутистами в Росії: кількість жертв зросла

Автор: Инна Собора

Кількість загиблих в результаті падіння літака L-410 з парашутистами в Росії виросло до дев'яти осіб. Загинули два члени екіпажу і сім парашутистів.

Про це ТАСС розповів керівник регіонального відділення ДОСААФ Росії Кемеровської області Віктор Шемоханов.

"На борту було 17 парашутистів і два члени екіпажу", - сказав він.

За словами Шемоханова, літак знаходився в справному стані і здійснював четвертий виліт за день.

"На висоті 30-40 метрів відмовив правий двигун, виходить вони йшли в наборі висоти. За штурвалом був досвідчений льотчик Олександр Володимирович Шейкін. Він додав газу, щоб перелетіти дорогу, розвернутися і сісти на аеродром. Але, очевидно, що він перегазував і лівий двигун згорів. Перед ними було село Журавльово і вони були змушені шукати майданчик для посадки і при посадці лівим крилом зачепили землю, в результаті перекинулися", - додав Шемоханов.

За даними МНС Росії, п'ять чоловік після падіння літака знаходиться у важкому стані в реанімації, вісім - середнього ступеня тяжкості, двоє - в легкому.

Раніше повідомлялося про сімох загиблих.

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