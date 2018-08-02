Крушение самолета в Мексике: найдены оба черных ящика

Снимаются показания с радаров и записи с камер наблюдения аэропорта Дуранго

В Мексике нашли оба черных ящика упавшего накануне при взлете из мексиканского города Дуранго самолета авиакомпании Aeromexico. Об этом сообщил гендиректор управления гражданской авиации Мексики Луис Херардо Фонсека Гусман, передает Noticias MVS.

Сейчас снимаются показания с радаров и записи с камер наблюдения аэропорта Дуранго.

Чиновник рассказал, что влияние климатических условий на авиапроисшествие будет учтено, но этот фактор не является определяющим.

"Комиссия по расследованию уже сформирована, сегодня она провела свое первое заседание, почти полностью закончены работы на месте", - рассказал он.

Se desploma avión en Durango Se desploma avión en #Durango; no hay víctimas fatales http://bit.ly/2AuzPNs Опубліковано MVSNoticias Вівторок, 31 липня 2018 р.

Напомним, 1 августа в Мексике вблизи аэропорта в городе Виктория-де-Дуранго разбился пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico. На борту самолета находилось 97 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в Мехико.