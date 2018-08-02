Катастрофа літака в Мексиці: знайдені обидва чорні ящики
Знімаються показання з радарів і записи з камер спостереження аеропорту Дуранго
У Мексиці знайшли обидва чорні ящики літака авіакомпанії Aeromexico, що впав напередодні під час зльоту з мексиканського міста Дуранго . Про це повідомив гендиректор управління цивільної авіації Мексики Луїс Херардо Фонсека Гусман, передає Noticias MVS.
Зараз знімаються показання з радарів і записи з камер спостереження аеропорту Дуранго.
Чиновник розповів, що вплив кліматичних умов на авіаподію буде враховано, але цей фактор не є визначальним.
"Комісія з розслідування вже сформована, сьогодні вона провела своє перше засідання, майже повністю завершено роботи на місці", - розповів він.
Se desploma avión en Durango
Se desploma avión en #Durango; no hay víctimas fatales http://bit.ly/2AuzPNsОпубліковано MVSNoticias Вівторок, 31 липня 2018 р.
Нагадаємо, 1 серпня в Мексиці поблизу аеропорту в місті Вікторія-де-Дуранго розбився пасажирський літак авіакомпанії Aeromexico. На борту літака перебувало 97 пасажирів і чотири члени екіпажу. Літак виконував рейс у Мехіко.