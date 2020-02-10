Крушение самолета МАУ: Украина просит у Ирана записи переговоров диспетчеров

Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

СБУ и Офис генпрокурора пытаются получить от Ирана записи переговоров диспетчеров с экипажем самолета МАУ

Украина просит у Ирана предоставить аудиозаписи и стенограммы переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Тегеране. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает "Радио.Свобода".

Сообщается, что Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора принимают меры по получению аудиозаписей у Ирана.

"В настоящее время органом досудебного расследования и Офисом генерального прокурора Украины, в соответствии с требованиями действующего законодательства, принимаются меры по получению аудиозаписей переговоров (а также стенограммы указанных разговоров) между диспетчерами аэропортов Имама Хомейни и Мехрабад с экипажем самолета Боинг-737 рейса PS 0752 и других аудиозаписей переговоров между диспетчерами и экипажами самолетов по 8 января 2020", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, в начале февраля украинские СМИ обнародовали запись переговоров иранских диспетчеров, которая свидетельствует о том, что Тегеран изначально знал о поражении украинского самолета ракетами. Впоследствии из-за утечки переговоров Иран отказался делиться с Украиной доказательствами.

Позже в Иране заявили, что, как и прежде, будут работать с другими странами по авиакатастрофе украинского самолета МАУ. При этом Тегеран призвал все стороны избегать политизации вопроса.

Ранее РБК-Украина писало, что власти Ирана пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".