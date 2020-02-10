ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Крах літака МАУ: Україна просить у Ірану записи переговорів диспетчерів

Новини » Політика     10.02.2020 - 21:25
Крах літака МАУ: Україна просить у Ірану записи переговорів диспетчерів
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

СБУ та Офісу генпрокурора намагаються отримати від Ірану запису переговорів диспетчерів з екіпажем літака МАУ

Україна просить у Ірану надати аудіозаписи і стенограми переговорів диспетчерів з екіпажем літака "Міжнародних авіаліній України", який був збитий в Тегерані. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає "Радіо.Свобода".

Повідомляється, що Служба безпеки України і Офісу генпрокурора вживають заходів щодо отримання аудіозаписів у Ірану.

"В даний час органом досудового розслідування та Офісом генерального прокурора України, відповідно до вимог чинного законодавства, вживаються заходи щодо отримання аудіозаписів переговорів (а також стенограми зазначених розмов) між диспетчерами аеропортів Імама Хомейні і Мехрабад з екіпажем літака Боїнг-737 рейсу PS 0752 та інших аудіозаписів переговорів між диспетчерами та екіпажами літаків по 8 січня 2020", - повідомили в Офісі генпрокурора

Нагадаємо, на початку лютого українські ЗМІ оприлюднили запис іранських переговорів диспетчерів, яка свідчить про те, що Тегеран спочатку знав про поразку українського літака ракетами. Згодом із-за витоку переговорів Іран відмовився ділитися з Україною доказами.

Пізніше в Ірані заявили, що, як і раніше, будуть працювати з іншими країнами по авіакатастрофі українського літака МАУ. При цьому Тегеран закликав всі сторони уникати політизації питання.

Раніше РБК-Україна писало, що влада Ірану запросили секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данилова в Тегеран для спільного розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".

Катастрофа МАУ: канадські юристи хочуть домогтися від Ірану 1,1 млрд доларів компенсації У Ірані розповіли, коли передадуть Україні "чорні скриньки" літака МАУ
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниГПУІранавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся