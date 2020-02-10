Крах літака МАУ: Україна просить у Ірану записи переговорів диспетчерів

Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

СБУ та Офісу генпрокурора намагаються отримати від Ірану запису переговорів диспетчерів з екіпажем літака МАУ

Україна просить у Ірану надати аудіозаписи і стенограми переговорів диспетчерів з екіпажем літака "Міжнародних авіаліній України", який був збитий в Тегерані. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає "Радіо.Свобода".

Повідомляється, що Служба безпеки України і Офісу генпрокурора вживають заходів щодо отримання аудіозаписів у Ірану.

"В даний час органом досудового розслідування та Офісом генерального прокурора України, відповідно до вимог чинного законодавства, вживаються заходи щодо отримання аудіозаписів переговорів (а також стенограми зазначених розмов) між диспетчерами аеропортів Імама Хомейні і Мехрабад з екіпажем літака Боїнг-737 рейсу PS 0752 та інших аудіозаписів переговорів між диспетчерами та екіпажами літаків по 8 січня 2020", - повідомили в Офісі генпрокурора

Нагадаємо, на початку лютого українські ЗМІ оприлюднили запис іранських переговорів диспетчерів, яка свідчить про те, що Тегеран спочатку знав про поразку українського літака ракетами. Згодом із-за витоку переговорів Іран відмовився ділитися з Україною доказами.

Пізніше в Ірані заявили, що, як і раніше, будуть працювати з іншими країнами по авіакатастрофі українського літака МАУ. При цьому Тегеран закликав всі сторони уникати політизації питання.

Раніше РБК-Україна писало, що влада Ірану запросили секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данилова в Тегеран для спільного розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України".