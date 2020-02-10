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Иран пригласил Данилова для расследования крушения самолета МАУ

Новости » Политика     10.02.2020 - 20:27
Иран пригласил Данилова для расследования крушения самолета МАУ
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Данилова пригласили прибыть в Тегеран

Власти Ирана пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает IRNA.

Сообщается, что в понедельник, 10 февраля, секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с Даниловым.

"Пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса (авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране - ред.). Проведение технических оценок сможет помочь завершить дело в экспертной, неполитизированной обстановке", - заявил Шахмани.

Отмечается, что Данилов призвал Иран "ускорить расследование трагедии".

Напомним, в начале февраля после публикации иранских переговоров диспетчеров относительно авиакатастрофы Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами. По словам главы отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара, утечка записей переговоров иранских диспетчеров в украинские СМИ повлияет на сотрудничество с Киевом по авиакатастрофе МАУ.

Позже сообщалось, что Иран продолжит, как и прежде работать с другими странами по авиакатастрофе украинского самолета МАУ, несмотря на утечку переговоров диспетчеров. Иран призывает все стороны избегать политизации вопроса.

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