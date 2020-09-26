Крушение самолета под Харьковом: продолжается поиск черных ящиков

Фото: Антон Геращенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Продолжаются поиски черных ящиков самолета АН-26, который разбился в ночь на субботу под Харьковом. Также спасатели продолжают и разбор завалов.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

"В настоящий момент продолжаем разбор завалов, найдено 23 тела погибших. Два человека выжило, еще двоих мы ищем. Продолжается поиск черных ящиков самолета", - сказал Геращенко.

Он добавил, что лишь после расшифровки бортовых самописцев можно будет говорить о полной картине происходящего.

Напомним, в субботу утром, 26 сентября, спасатели нашли тело еще одного человека, погибшего при крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области. Поиски еще двух человек продолжаются.

Как писало РБК-Украина, следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование в связи с авиакатастрофой.

Так, пилот самолета сообщал об отказе левого двигателя.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру создать правительственную комиссию для расследования происшествия. Она уже начала свою работу.