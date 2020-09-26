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Катастрофа літака під Харковом: триває пошук чорних скриньок

Чугуєв, Субота 26 вересня 2020 10:17
Катастрофа літака під Харковом: триває пошук чорних скриньок
Фото: Антон Геращенко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Тривають пошуки чорних скриньок літака АН-26, який розбився у ніч на суботу під Харковом. Також рятувальники продовжують і розбір завалів.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На цей час продовжуємо розбір завалів, знайдено 23 тіла загиблих. Двоє людей вижило, ще двох ми шукаємо. Триває пошук чорних скриньок літака", - сказав Геращенко.

Він додав, що лише після розшифровки бортових самописців можна буде говорити про повну картину того, що відбувається.

Нагадаємо, в суботу вранці, 26 вересня, рятувальники знайшли тіло ще однієї людини, яка загинула під час аварії військового літака АН-26 у Харківській області. Пошуки ще двох осіб тривають.

Як писало РБК-Україна, слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування у зв'язку з авіакатастрофою.

Так, пілот літака повідомляв про відмову лівого двигуна.

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру створити урядову комісію для розслідування події. Вона вже почала свою роботу.

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