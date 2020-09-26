Крушение самолета АН 26 в Чугуеве: правительственная комиссия начала расследование

Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН 26 в Харьковской области начала свою работу. На месте работают руководители соответствующих ведомств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Руководит комиссией вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"По поручению президента Украины создана Государственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Олега Уруского для выяснения обстоятельств падения военного самолета АН - 26 и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте трагедии работают: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

Напомним, в пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали, поиски 2 человек продолжаются.

Кроме этого, сегодня утром спасатели нашли тело еще одного человека, погибшего при крушении.

Также сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование в связи с авиакатастрофой.