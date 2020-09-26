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Катастрофа літака АН 26 в Чугуєві: урядова комісія почала розслідування

Автор: Максим Зайченко

Урядова комісія з розслідування причин катастрофи військового літака АН 26 в Харківській області розпочала свою роботу. На місці працюють керівники відповідних відомств.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Керує комісією віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

"За дорученням президента України створена Державна комісія під головуванням віце-прем'єр-міністра Олега Уруського для з'ясування обставин падіння військового літака АН - 26 та надання усієї необхідної допомоги постраждалим", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на місці трагедії працюють: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС України Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.

Нагадаємо, в п'ятницю ввечері, 25 вересня, в Харківській області зазнав аварії літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. Знайдені тіла 23 загиблих, 2 людини постраждали, 2 пошуки людей тривають.

Крім цього, сьогодні вранці рятувальники знайшли тіло ще однієї людини, загиблої при катастрофі.

Також повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування у зв'язку з авіакатастрофою.

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