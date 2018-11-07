Крушение Lion Air в Индонезии: Boeing предупредит авиакомпании о проблеме с 737 Max

Фото: Boeing 737 (gettyimages.com)

Это первый результат расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air

Компания Boeing готовит предупреждение операторам своих новых моделей Boeing 737 Max о том, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут самостоятельно уйти в крутое пике. Об этом сообщил анонимный источник, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, это предупреждение - первый результат расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии.

Boeing намерен разослать пилотам моделей 737 Max инструкции о том, как следует поступать в случае, если автоматика, основываясь на ошибочных данных показателей, опускает нос борта.

"Это может происходить, если в определенных случаях системы, опираясь на показатели измерения угла атаки (угол, под которым крыло самолета находится к воздушному потоку, - ред.), определяют возможный аэродинамический срыв (срыв потока, - ред.)", - пишет издание.

Напомним, на борту Boeing 737, который разбился 29 октября, находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.

Позже стало известно, что у Boeing 737 через несколько минут после вылета из Джакарты возникли технические проблемы.

Также сообщалось, что на Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air была выявлена неисправность датчика скорости.