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Крах Lion Air в Індонезії: Boeing попередить авіакомпанії про проблеми з 737 Max

Новини » Транспорт    07.11.2018 - 11:33
Фото: Boeing 737 (gettyimages.com)
Фото: Boeing 737 (gettyimages.com)

Це перший результат розслідування катастрофи літака авіакомпанії Lion Air

Компанія Boeing готує попередження операторам своїх нових моделей Boeing 737 Max про те, що через помилкові показники системи контролю польоту літаки можуть самостійно піти у круте піке. Про це повідомило анонімне джерело, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як наголошується, це попередження - перший результат розслідування катастрофи літака авіакомпанії Lion Air біля берегів Індонезії.

Boeing має намір розіслати пілотам моделей 737 Max інструкції про те, як слід чинити в разі, якщо автоматика, грунтуючись на помилкових даних показників, опускає ніс борту.

"Це може відбуватися, якщо в певних випадках системи, спираючись на показники вимірювання кута атаки (кут, під яким крило літака знаходиться повітряного потоку, - ред.), визначають можливий аеродинамічний зрив (зрив потоку, - ред.)", - пише видання.

Нагадаємо, на борту Boeing 737, який розбився 29 жовтня, перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.

Пізніше стало відомо, що у Boeing 737 через кілька хвилин після вильоту з Джакарти виникли технічні проблеми.

також повідомлялося, що на Boeing 737 індонезійської авіакомпанії Lion Air була виявлена несправність датчика швидкості.

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