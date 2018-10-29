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Крушение Boeing в Индонезии: МИД проверяет наличие украинцев на борту

Новости » Происшествия    29.10.2018 - 10:13
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: поисковая операция (twitter.com/Sutopo_PN)

Консул проверяет, были ли граждане Украины на борту Boeing 737

Украинские дипломаты проверяют наличие граждан Украины на борту самолета, который 29 октября разбился у берегов Индонезии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

Сообщается, что консул Украины проверяет информацию о том, были ли украинцы среди пассажиров самолета компании Lion Air, который упал в море в Индонезии.

Крушение Boeing в Индонезии: МИД проверяет наличие украинцев на борту

Напомним, ранее авиакомпания заявила об исправности лайнера перед вылетом из аэропорта Джакарты. В Lion Air также заявили, что самолет начал эксплуатироваться 15 августа, а капитан судна имел около 6 тыс. часов налета, второй пилот - более 5 тыс.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился 29 октября у побережья острова Ява. Самолет исчез с радаров через 13 минут после вылета из Джакарты. По данным индонезийского управления гражданской авиации, вскоре после взлета пилоты выходили на контакт с диспетчером и просили вернуться в аэропорт вылета. По разным данным, на борту находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа.

 

Опубликованы фото и видео с места падения самолета в Индонезии
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