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Аварія Boeing в Індонезії: МЗС перевіряє наявність українців на борту

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 10:13
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)
Фото: пошукова операція (twitter.com/Sutopo_PN)

Консул перевіряє, чи були громадяни України на борту Boeing 737

Українські дипломати перевіряють наявність громадян України на борту літака, який 29 жовтня розбився біля берегів Індонезії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України у Twitter.

Повідомляється, що консул України перевіряє інформацію про те, чи були українці серед пасажирів літака компанії Lion Air, який впав у море в Індонезії.

Аварія Boeing в Індонезії: МЗС перевіряє наявність українців на борту

Нагадаємо, раніше авіакомпанія заявила про справність лайнера перед вильотом з аеропорту Джакарти. В Lion Air також заявили, що літак почав експлуатуватися 15 серпня, а капітан судна мав близько 6 тис. годин нальоту, другий пілот - більше 5 тис.

Літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air розбився 29 жовтня біля узбережжя острова Ява. Літак зник з радарів через 13 хвилин після вильоту з Джакарти. За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером і просили повернутися в аеропорт вильоту. За різними даними, на борту перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу.

 

Опубліковано фото і відео з місця падіння літака в Індонезії
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