Катастрофа Ан-26: главу Харьковской ОГА вызвали на допрос в ГБР

Главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о крушении самолета Ан-26 возле Чугуева Харьковской области.Он добавил, что не может озвучивать определенные фамилии.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

Кучера пригласили на допрос в качестве свидетеля.

"Ну, вдумайтесь: как главного свидетеля трагедии, наверное, да? Хотя я ему сообщаю, что я ему могу сообщить исключительно ту информацию, которая у меня есть", - заявил он.

Глава ОГА подчеркнул, что является членом государственной комиссии, которая занимается изучением обстоятельств трагедии, и "не может озвучивать определенные фамилии".

Напомним, вечером 25 вечером вблизи военного аэродрома в Чугуеве разбился самолет АН-26 с офицерами и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил. На борту самолета находились 27 человек, выжить удалось лишь одному курсанту.

Позже глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что диспетчеры аэродрома якобы поздно разрешили посадку АН-26, у которого были технические неисправности.

В Воздушных силах назвали заявление Кучера абсурдным.