Крушение Ан-12 в Греции: появились новые подробности

Транспортный самолет Ан-12 украинской авиакомпании, который потерпел крушение в Греции, перевозил в Бангладеш оборонную продукцию. Самолет вылетел из Сербии и имел все необходимые разрешения.
Об этом заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское издание Blic.
Министр заявил, что заказчиком оборонной продукции было Министерство обороны Бангладеша, добавив, что украинская компания является только собственником самолета, а грузы, которые перевозил самолет, принадлежат сербской компании "Валир".
В то же время Стефанович опроверг сообщения российских СМИ о том, что самолет занимался контрабандой оружия и направлялся в Украину.
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Кроме того, авиакомпания "Меридан" заявила, что все восемь членов экипажа самолета Ан-12, потерпевшего авиакатастрофы в Греции, были гражданами Украины, сообщает Deutsche Welle.
Напомним, в ночь на 17 июля самолет Ан-12 разбился к западу от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. Он выполнял рейс из аэропорта "Константин Великий" близ Ниша в Сербии в столицу Иордании - Амман.
Экипаж до катастрофы успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, однако самолету не удалось совершить аварийную посадку, поскольку самолет загорелся еще в воздухе, быстро снизился, а затем упал на землю, после чего произошел взрыв.
Позже стало известно, что самолет мог перевозить боеприпасы.