Катастрофа Ан-12 в Греції: з'явилися нові подробиці

Міністр заявив, що замовником оборонної продукції було Міністерство оборони Бангладешу, додавши, що українська компанія є тільки власником літака, а вантажі, що перевозив літак, належать сербській компанії "Валір".

Разом з тим Стефанович спростував повідомлення російських ЗМІ про те, що літак займався контрабандою зброї і прямував в Україну.

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Крім того, авіакомпанія "Меридан" заявила, що всі вісім членів екіпажу літака Ан-12, який зазнав авіакатастрофи в Греції, були громадянами України, повідомляє Deutsche Welle.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня літак Ан-12 розбився на заході від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу ніша в Сербії в столицю Йорданії - Амман.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним з двигунів, проте літаку не вдалося здійснити аварійну посадку, оскільки літак загорівся ще в повітрі, швидко знизився, а потім впав на землю, після чого стався вибух.

Пізніше стало відомо, що літак міг перевозити боєприпаси.