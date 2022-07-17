Крушение Ан-12 в Греции: появились новые подробности

Транспортный самолет Ан-12 украинской авиакомпании, который потерпел крушение в Греции, перевозил в Бангладеш оборонную продукцию. Самолет вылетел из Сербии и имел все необходимые разрешения.

Об этом заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское издание Blic .

Министр заявил, что заказчиком оборонной продукции было Министерство обороны Бангладеша, добавив, что украинская компания является только собственником самолета, а грузы, которые перевозил самолет, принадлежат сербской компании "Валир".

В то же время Стефанович опроверг сообщения российских СМИ о том, что самолет занимался контрабандой оружия и направлялся в Украину.

" Это не первый раз, у нас в начале июня была информация, что в Украину везут какое-то оружие, оказалось, что это рейс и товары, которые шли в Алжир из нашей специализированной промышленности, и в ней были все необходимые разрешительные документы . Эти постоянные сообщения, которыми они пытаются нанести ущерб репутации Сербии - это нечто совершенно неправильное и злонамеренное", - заявил министр.

Кроме того, авиакомпания "Меридан" заявила, что все восемь членов экипажа самолета Ан-12, потерпевшего авиакатастрофы в Греции, были гражданами Украины, сообщает Deutsche Welle.

A #Ukrainian Antonov transport plane crashed in northern #Greece.



According to preliminary data, the An-12 flew from #Serbia and was heading to #Jordan. Local TV channel ERT reports that the cause of the crash was an engine failure. There were eight crew members on board. pic.twitter.com/qQOLn5Hm9c — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022

Video from the crash of the cargo An-12 UR-CIC" of the airline Meridian Air Cargo 16.07.2022 10 NM west of Kavala/KVA (Greece). The reason was a fire on the engine. The plane flew with military material from Nis/INI (Serbia) to Amman/AMM (Jordan). pic.twitter.com/9vC6pkbXsi — Tomáš Semrád (@Tomas40916602) July 17, 2022

Напомним, в ночь на 17 июля самолет Ан-12 разбился к западу от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. Он выполнял рейс из аэропорта "Константин Великий" близ Ниша в Сербии в столицу Иордании - Амман.

Экипаж до катастрофы успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, однако самолету не удалось совершить аварийную посадку, поскольку самолет загорелся еще в воздухе, быстро снизился, а затем упал на землю, после чего произошел взрыв.

Позже стало известно, что самолет мог перевозить боеприпасы.