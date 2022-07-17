Катастрофа Ан-12 в Греції: з'явилися нові подробиці

Транспортний літак Ан-12 української авіакомпанії, який зазнав аварії в Греції, перевозив в Бангладеш оборонну продукцію. Літак вилетів з Сербії і мав всі необхідні дозволи.

Про це заявив міністр оборони Сербії Небойша Стефанович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербське видання Blic .

Міністр заявив, що замовником оборонної продукції було Міністерство оборони Бангладешу, додавши, що українська компанія є тільки власником літака, а вантажі, що перевозив літак, належать сербській компанії "Валір".

Разом з тим Стефанович спростував повідомлення російських ЗМІ про те, що літак займався контрабандою зброї і прямував в Україну.

" Це не перший раз, у нас на початку червня була інформація, що в Україну везуть якусь зброю, виявилося, що це рейс і товари, які йшли в Алжир з нашої спеціалізованої промисловості, і в ній були всі необхідні дозвільні документи . Ці постійні повідомлення, якими вони намагаються завдати шкоди репутації Сербії - це щось абсолютно неправильне і зловмисне", - заявив міністр.

Крім того, авіакомпанія "Меридан" заявила, що всі вісім членів екіпажу літака Ан-12, який зазнав авіакатастрофи в Греції, були громадянами України, повідомляє Deutsche Welle.

A #Ukrainian Antonov transport plane crashed in northern #Greece.



According to preliminary data, the An-12 flew from #Serbia and was heading to #Jordan. Local TV channel ERT reports that the cause of the crash was an engine failure. There were eight crew members on board. pic.twitter.com/qQOLn5Hm9c — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2022

Video from the crash of the cargo An-12 UR-CIC" of the airline Meridian Air Cargo 16.07.2022 10 NM west of Kavala/KVA (Greece). The reason was a fire on the engine. The plane flew with military material from Nis/INI (Serbia) to Amman/AMM (Jordan). pic.twitter.com/9vC6pkbXsi — Tomáš Semrád (@Tomas40916602) July 17, 2022

Нагадаємо, в ніч на 17 липня літак Ан-12 розбився на заході від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Він виконував рейс з аеропорту "Костянтин Великий" поблизу ніша в Сербії в столицю Йорданії - Амман.

Екіпаж до катастрофи встиг попередити про проблему з одним з двигунів, проте літаку не вдалося здійснити аварійну посадку, оскільки літак загорівся ще в повітрі, швидко знизився, а потім впав на землю, після чого стався вибух.

Пізніше стало відомо, що літак міг перевозити боєприпаси.