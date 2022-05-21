Крупный производитель автомобильных шин возобновляет выпуск продукции в России

Японская компания Yokohama, которая в конце марта объявила о временной приостановке работы своего завода в Липецкой области из-за сложности с доставкой сырья, намерена возобновить производство автомобильных шин на заводе в Липецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Автостат.