Великий виробник автомобільних шин відновлює випуск продукції в Росії

Японська компанія Yokohama, яка в кінці березня оголосила про тимчасове припинення роботи свого заводу в Липецькій області через складність з доставкою сировини, має намір відновити виробництво автомобільних шин на заводі в Липецьку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Автостат.
Як розповів генеральний директор російського представництва Такаока Тацуя, компанія знайшла рішення по ряду складних питань. Зокрема, вдалося налагодити поставки каучуку. Партію очікують наприкінці травня, а на початку червня планується запустити виробництво. Керівник підприємства пояснив, що вихід з режиму простою буде поступовим.
Будівництво заводу з виробництва шин Yokohama в Грязинському районі Липецької області почалося в березні 2010 року. Виробничі потужності заводу складають 1,8 млн. шин на рік.
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії після вторгнення в Україну, піти з російського ринку, щоб уникнути публічної ганьби.
Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну сотні міжнародних компаній вийшли з російського ринку або призупинили свою діяльність в РФ.
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