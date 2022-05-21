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Великий виробник автомобільних шин відновлює випуск продукції в Росії

Завод Yokohama в Липецьку (Фото: motor.ru)
Автор: Константин Широкун

Японська компанія Yokohama, яка в кінці березня оголосила про тимчасове припинення роботи свого заводу в Липецькій області через складність з доставкою сировини, має намір відновити виробництво автомобільних шин на заводі в Липецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Автостат.

Як розповів генеральний директор російського представництва Такаока Тацуя, компанія знайшла рішення по ряду складних питань. Зокрема, вдалося налагодити поставки каучуку. Партію очікують наприкінці травня, а на початку червня планується запустити виробництво. Керівник підприємства пояснив, що вихід з режиму простою буде поступовим.

Будівництво заводу з виробництва шин Yokohama в Грязинському районі Липецької області почалося в березні 2010 року. Виробничі потужності заводу складають 1,8 млн. шин на рік.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародні компанії, які продовжують працювати в Росії після вторгнення в Україну, піти з російського ринку, щоб уникнути публічної ганьби.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну сотні міжнародних компаній вийшли з російського ринку або призупинили свою діяльність в РФ.

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