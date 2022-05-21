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Крупный производитель автомобильных шин возобновляет выпуск продукции в России

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Москва, Суббота 21 мая 2022 03:14
Крупный производитель автомобильных шин возобновляет выпуск продукции в России Завод Yokohama в Липецке (Фото: motor.ru)
Автор: Константин Широкун

Японская компания Yokohama, которая в конце марта объявила о временной приостановке работы своего завода в Липецкой области из-за сложности с доставкой сырья, намерена возобновить производство автомобильных шин на заводе в Липецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Автостат.

Как рассказал генеральный директор российского представительства Такаока Тацуя, компания нашла решение по ряду сложных вопросов. В частности, удалось наладить поставки каучука. Партию ожидают в конце мая, а в начале июня планируется запустить производство. Руководитель предприятия пояснил, что выход из режима простоя будет постепенным.

Строительство завода по производству шин Yokohama в Грязинском районе Липецкой области началось в марте 2010 года. Производственные мощности завода составляют 1,8 млн. шин в год.

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международные компании, которые продолжают работать в России после вторжения в Украину, уйти с российского рынка во избежание публичного позора.

Отметим, после полномасштабного вторжения РФ в Украину сотни международных компаний вышли с российского рынка или приостановили свою деятельность в РФ.

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