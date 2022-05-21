Великий виробник автомобільних шин відновлює випуск продукції в Росії

Японська компанія Yokohama, яка в кінці березня оголосила про тимчасове припинення роботи свого заводу в Липецькій області через складність з доставкою сировини, має намір відновити виробництво автомобільних шин на заводі в Липецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Автостат.