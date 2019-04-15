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В крупных городах будут строить перехватывающие автостоянки для разгрузки центра

Новости » Экономика    15.04.2019 - 14:44
В крупных городах будут строить перехватывающие автостоянки для разгрузки центра
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Парковки будут строить возле станций метро и железнодорожных станций

В изменениях в Государственные строительные норм, которые вступают в силу с 1 июля 2019 года, унормирована возможность проектировать перехватывающие автостоянки в больших городах Украины для разгрузки центра от чрезмерного количества автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как отметили в пресс-службе, перехватывающие автостоянки должны располагаться вблизи железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метрополитена, остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта, расположенного на подъезде к центральной части города. Минимальное расстояние до указанных объектов - 150 м.

Согласно ГСН, до 50% машиномест на перехватывающих автостоянках должны предусматриваться для долговременного хранения авто (в течение дня), до 25% машиномест - для кратковременного хранения (на несколько часов).

В пресс-службе напомнили, практика организации перехватывающих автостоянок очень распространенная в Европе и других странах мира. "Как это работает? Владелец авто перед заездом в центр города может оставить свое авто на такой парковке и пересесть на общественный транспорт, чтобы удобно добраться до необходимого места назначения", - рассказали в Минрегионе.

Как сообщало РБК-Украина, согласно новым Государственным строительным нормам (ГСН), в Украине в 2018 году было запрещено проектирование автостоянок временного хранения на тротуарах.

Напомним, в сентябре 2018 года в Украине вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств", который определяет размеры штрафа за неправильные парковки, в том числе, на тротуарах, и случаи, при которых транспортное средство может быть отправлено эвакуатором на штраф-площадку.

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