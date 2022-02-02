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Крупные кредиторы сокращают сотрудничество с "Цитрусом" на фоне конфликта совладельцев

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Киев, Среда 02 февраля 2022 20:47
Крупные кредиторы сокращают сотрудничество с "Цитрусом" на фоне конфликта совладельцев Крупные кредиторы сокращают сотрудничество с "Цитрусом" (фото: сitrus.ua)
Автор: Артем Горовенко

Сооснователь "Цитруса" Дмитрий Зинченко сообщил, что из-за нестабильной ситуации в компании и конфликта совладельцев крупные кредиторы сокращают сотрудничество с "Цитрусом".

Об этом Зинченко сообщил в комментарии РБК-Украина.

В частности, по его словам, компания "Алло" закрыла товарное финансирование "Цитруса".

Кроме того, "Альфа банк" сократил компании кредитный лимит на треть - на 50 млн гривен. Также банк рассматривает вопрос о его закрытии вовсе.

"Конфликт набирает обороты. Компания все больше подходит к возможному дефолту по долгам. Выручка в январе упала на 100 млн. Если корпоративный конфликт в скором времени не будет завершен, "Цитрус" может исчезнуть с рынка", - отметил в комментарии Зинченко.

Напомним, 10 января стало известно, что Хозяйственный суд Киева запретил ООО "ЗТ-Инвест" (группа компаний "Цитрус") использовать торговую марку и доменное имя компании (сitrus.ua). Через несколько дней после решения суда сайт сети прекратил работать.

Ранее Дмитрий Зинченко рассказывал в интервью РБК-Украина, насколько упала капитализация компании с начала конфликта с Григорием Топалом.

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Цитрус Дмитрий Зинченко
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