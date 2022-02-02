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Великі кредитори скорочують співпрацю з "Цитрусом" на тлі конфлікту співвласників

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Київ, Середа 02 лютого 2022 20:47
Великі кредитори скорочують співпрацю з "Цитрусом" на тлі конфлікту співвласників Великі кредитори скорочують співпрацю з "Цитрусом" (фото: сitrus.ua)
Автор: Артем Горовенко

Співзасновник "Цитруса" Дмитро Зінченко повідомив, що через нестабільну ситуацію в компанії й конфлікт співвласників великі кредитори скорочують співпрацю з "Цитрусом".

Про це Зінченко повідомив у коментарі РБК-Україна.

Зокрема, за його словами, компанія "Алло" закрила товарне фінансування "Цитрусу".

Крім того, "Альфа банк" скоротив кредитний ліміт на третину - на 50 млн гривень. Також банк розглядає питання про його закриття зовсім.

"Конфлікт набирає обертів. Компанія все більше підходить до можливого дефолту за боргами. Виторг у січні впав на 100 млн. Якщо корпоративний конфлікт незабаром не буде завершено, "Цитрус" може зникнути з ринку", - зазначив у коментарі Зінченко.

Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що Господарський суд Києва заборонив ТОВ "ЗТ-інвест" (група компаній "Цитрус") використовувати торгову марку і доменне ім'я компанії (сitrus.ua). Через кілька днів після рішення суду сайт мережі припинив працювати.

Раніше Дмитро Зінченко розповідав в інтерв'ю РБК-Україна, наскільки впала капіталізація компанії з початку конфлікту з Григорієм Топалом.

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Цитрус Дмитро Зінченко
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