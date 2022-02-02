Великі кредитори скорочують співпрацю з "Цитрусом" на тлі конфлікту співвласників
Співзасновник "Цитруса" Дмитро Зінченко повідомив, що через нестабільну ситуацію в компанії й конфлікт співвласників великі кредитори скорочують співпрацю з "Цитрусом".
Про це Зінченко повідомив у коментарі РБК-Україна.
Зокрема, за його словами, компанія "Алло" закрила товарне фінансування "Цитрусу".
Крім того, "Альфа банк" скоротив кредитний ліміт на третину - на 50 млн гривень. Також банк розглядає питання про його закриття зовсім.
"Конфлікт набирає обертів. Компанія все більше підходить до можливого дефолту за боргами. Виторг у січні впав на 100 млн. Якщо корпоративний конфлікт незабаром не буде завершено, "Цитрус" може зникнути з ринку", - зазначив у коментарі Зінченко.
Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що Господарський суд Києва заборонив ТОВ "ЗТ-інвест" (група компаній "Цитрус") використовувати торгову марку і доменне ім'я компанії (сitrus.ua). Через кілька днів після рішення суду сайт мережі припинив працювати.
Раніше Дмитро Зінченко розповідав в інтерв'ю РБК-Україна, наскільки впала капіталізація компанії з початку конфлікту з Григорієм Топалом.