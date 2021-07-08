Крупнокалиберные пулеметы, минометы и гранатометы: на Донбассе сначала суток 6 обстрелов

Сначала 8 июля на Донбассе зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Пулевое ранение получил украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования Операции объединенных сил (ООС).
"С начала дня зафиксировано 6 обстрелов позиций ВСУ", - говорится в сообщении ООС.
Случаи нарушения перемирия зафиксированы вблизи населенных пунктов Опытное, Невельское, Пески, Марьинки. Оккупационные войска обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела боевиков украинский военный получил пулевое ранение. Он направлен в медучреждение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
На обстрел российских оккупантов украинские военнослужащее открывали ответный огонь.
Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили о резком росте нарушений режима прекращения огня на Донбассе.