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Великокаліберні кулемети, міномети та гранатомети: на Донбасі спочатку доби 6 обстрілів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Спочатку 8 липня на Донбасі зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Кульове поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування операції об'єднаних сил (ООС).

"З початку дня зафіксовано 6 обстрілів позицій ЗСУ", - йдеться в повідомленні ООС.

Випадки порушення перемир'я зафіксовані поблизу населених пунктів Дослідне, Невельському, Піски, Мар'їнки. Окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілу бойовиків український військовий отримав кульове поранення. Він спрямований в медустанову. Його стан оцінюється як задовільний.

На обстріл російських окупантів українські військовослужбовці відкривали у відповідь вогонь.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ повідомили про різке зростання порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

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ДонбасбойовикисводкаООС