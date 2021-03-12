Крупнейший заказчик объявил об отказе от платформ разработчика Finik.Pro

"Альфа-Банк Украина" объявил о планах запуска нового интернет-банкинг для бизнеса. Таким образом, банк собирается отказаться от платформ разработчика Finik.Pro.

Об это сообщили в пресс-службе банка, передает РБК-Украина.

Как сообщили в банке, дальнейшее использование система от компании Finik.Pro, не позволяет расширить возможности и улучшить сервис для бизнес-клиентов. Платформа устарела и имеет ряд технических вопросов и требует доработки.

Кроме того, по данным РБК-Украина, между "Альфа-Банком" и Finik.Pro идут судебные разбирательства.