В "Альфа-Банке Украина" прокомментировали судебный спор с разработчиками из-за задолженности

Спор между "Альфа-Банком Украина" и ООО "Финик.Про", разработчиком онлайн-банкинга для предпринимателей "ОК, Альфа", является обычным хозяйственным спором, который сейчас решается в судебном порядке.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе банка.

"Мы уверены, что в ближайшее время судом будет вынесено законное решение. Всеми системами, в том числе системой "ОК, Альфа!", Банк пользуется на законных основаниях. Поэтому мы уверены, что данная ситуация не отразится на клиентах банка", - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее в "Финик.Про" предупредили пользователей о том, что работа отдельных функций "ОК, Альфа" может быть прекращена из-за судебного процесса.

Как известно, компания судится с "Альфа-Банк Украина" за нарушение авторских прав на использование софта.

Также в "Финик.Про" утверждают, что с марта 2020 года "Альфа-Банк" не рассчитался с разработчиками за полученные услуги.

Сотрудничество компании с "Альфа-Банком" продолжалось с 2018 года.

В 2019 году Международная ассоциация бизнес-банкиров SME Banking Club провела исследования лучших банковских решений для бизнеса - Business Online Banking 2019.

По результатам исследования "ОК, Альфа" получила высокую оценку и попала в п'ятірку лучших, в странах Восточной Европы и Центральной Азии.