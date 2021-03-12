Найбільший замовник оголосив про відмову від платформ розробника Finik.Pro

"Альфа-Банк Україна" оголосив про плани запуску нового інтернет-банкінг для бізнесу. Таким чином, банк збирається відмовитися від платформ розробника Finik.Pro.

Про це повідомили в прес-службі банку, передає РБК-Україна.

Як повідомили в банку, подальше використання система від компанії Finik.Pro, не дозволяє розширити можливості і поліпшити сервіс для бізнес-клієнтів. Платформа застаріла і має ряд технічних питань і потребує доопрацювання.

Крім того, за даними РБК-Україна, між "Альфа-Банком" і Finik.Pro йдуть судові розгляди.