Найбільший замовник оголосив про відмову від платформ розробника Finik.Pro

"Альфа-Банк Україна" оголосив про плани запуску нового інтернет-банкінг для бізнесу. Таким чином, банк збирається відмовитися від платформ розробника Finik.Pro.
Про це повідомили в прес-службі банку, передає РБК-Україна.
Як повідомили в банку, подальше використання система від компанії Finik.Pro, не дозволяє розширити можливості і поліпшити сервіс для бізнес-клієнтів. Платформа застаріла і має ряд технічних питань і потребує доопрацювання.
Крім того, за даними РБК-Україна, між "Альфа-Банком" і Finik.Pro йдуть судові розгляди.
Нагадаємо, раніше Finik.Pro звинуватив "Альфа-Банк Україна" у відмові оплатити виконані роботи. У компанії стверджують, що з березня 2020 року банк не розрахувався з ними за отримані послуги.
Своєю чергою, у банку всі звинувачення заперечують, а щодо самого контракту з Finik.Pro залишаються незакритими питання прозорості ціноутворення, підстав та порядку укладення контракту, передачі і прийому результатів робіт за нього.