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Крупнейший заказчик объявил об отказе от платформ разработчика Finik.Pro

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 09:42
Крупнейший заказчик объявил об отказе от платформ разработчика Finik.Pro Фото: "Альфа-Банк Украина" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Альфа-Банк Украина" объявил о планах запуска нового интернет-банкинг для бизнеса. Таким образом, банк собирается отказаться от платформ разработчика Finik.Pro.

Об это сообщили в пресс-службе банка, передает РБК-Украина.

Как сообщили в банке, дальнейшее использование система от компании Finik.Pro, не позволяет расширить возможности и улучшить сервис для бизнес-клиентов. Платформа устарела и имеет ряд технических вопросов и требует доработки.

Кроме того, по данным РБК-Украина, между "Альфа-Банком" и Finik.Pro идут судебные разбирательства.

Напомним, ранее Finik.Pro обвинил "Альфа-Банк Украина" в отказе оплатить выполненные работы. В компании утверждают, что с марта 2020 года банк не рассчитался с ними за полученные услуги.

В свою очередь, в банке все обвинения отрицают,а относительно самого контракта с Finik.Pro остаются незакрытыми вопросы прозрачности ценообразования, оснований и порядка заключения контракта, передачи и приема результатов работ по нему.

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