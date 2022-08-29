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Крупнейший военный корабль Великобритании потерпел крушение, - Sky News

Фото: Крупнейший военный корабль Великобритании потерпел крушение (Sky News)
Автор: Олег Васкив

Авианосец Королевского флота Великобритании HMS Prince Of Wales потерпел существенной технической неисправности вскоре после отплытия в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Британские журналисты отмечают, что по неподтвержденным данным, у крупнейшего корабля страны произошло повреждение гребного вала правого борта.

Сейчас авианосец стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, который полностью начал работать только в прошлом году, стоит на якоре к юго-востоку от острова Уайт.

"HMS Prince of Wales остается в зоне учений на южном побережье, пока продолжается расследование новой механической проблемы", - сказал представитель Королевского флота.

В Sky News сообщили, что крупнейший корабль Великобритании 27 августа отправился из британского Портсмута в рамках миссии по отработок "операций с использованием самолетов-невидимок и БПЛА у побережья Северной Америки и в Карибском бассейне".

Он должен был посетить Нью-Йорк и Галифакс со скоростными реактивными самолетами F-35 и беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, Великобритания вскоре передаст Украине несколько военных кораблей. Наши военные уже проходят соответствующие учения на них.

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Великобритания