Найбільший військовий корабель Великої Британії зазнав аварії, - Sky News

Британські журналісти зазначають, що за непідтвердженими даними, у найбільшого корабля країни сталося пошкодження гребного валу правого борту.

Наразі авіаносець вартістю 3 мільярди фунтів стерлінгів, який повністю почав працювати лише минулого року, стоїть на якорі на південний схід від острова Уайт.

"HMS Prince of Wales залишається в зоні навчань на південному узбережжі, поки триває розслідування нової механічної проблеми", - сказав представник Королівського флоту.

У Sky News поінформували, що найбільший корабель Великої Британії 27 серпня відправився з британського Портсмута у рамках місії з відпрацювань "операцій із використанням літаків-невидимок і БПЛА біля узбережжя Північної Америки і в Карибському басейні".

Він мав відвідати Нью-Йорк і Галіфакс зі швидкісними реактивними літаками F-35 і безпілотними літальними апаратами.