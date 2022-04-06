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Крупнейший производитель ветрогенераторов уходит из России

Фото: производитель ветрогенераторов Vestas уходит из России (wikimedia.org)
Автор: Александр Мороз

Один из крупнейших в мире производителей ветрогенераторов Vestas объявил об уходе из России. Решение принято из-за ее войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.

"Мы не можем не отмежеваться от того, что происходит в Украине. Мы осуждаем Россию и дистанцируемся от нее", - заявил генеральный директор компании Хенрик Андерсен.

Сообщается, что у Vestas есть два завода в России, но вся новая коммерческая деятельность была прекращена еще в начале марта.

"Когда мы уходим из России, мы отказываемся как от клиентской деятельности, которая у нас есть, так и от другой деятельности, которую мы можем вести на заводах", - добавил Андерсен.

Однако продолжатся некоторые виды деятельности в рамках переходного периода. Vestas вышел на российский рынок в 2017 году.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший в мире производитель процессоров Intel приостановил свою деятельность в России.

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