Крупнейший производитель ветрогенераторов уходит из России

"Мы не можем не отмежеваться от того, что происходит в Украине. Мы осуждаем Россию и дистанцируемся от нее", - заявил генеральный директор компании Хенрик Андерсен.

Сообщается, что у Vestas есть два завода в России, но вся новая коммерческая деятельность была прекращена еще в начале марта.

"Когда мы уходим из России, мы отказываемся как от клиентской деятельности, которая у нас есть, так и от другой деятельности, которую мы можем вести на заводах", - добавил Андерсен.

Однако продолжатся некоторые виды деятельности в рамках переходного периода. Vestas вышел на российский рынок в 2017 году.