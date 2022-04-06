Intel приостановила свою деятельность в России
Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel приостановил свою деятельность в РФ из-за российской агрессии в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Intel.
"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России", - говорится в сообщении американской компании.
В Intel также отметили, что работают над поддержкой всех своих сотрудников в этой сложной ситуации, включая и 1200 работников в России.
Напомним, что в марте компания Intel объявила о приостановлении всех поставок своих продуктов в Россию и Беларусь.
Отметим, что многие компании-гиганты вышли или выходят из России, включая: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (Ali express и ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox FedEx, Mercedes, Nestle и т. д.
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