Intel приостановила свою деятельность в России

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel приостановил свою деятельность в РФ из-за российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Intel.

"Intel продолжает вместе с мировым сообществом осуждать войну России против Украины и призывать к скорейшему восстановлению мира. Мы немедленно приостановили все деловые операции в России", - говорится в сообщении американской компании.

В Intel также отметили, что работают над поддержкой всех своих сотрудников в этой сложной ситуации, включая и 1200 работников в России.