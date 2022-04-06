Найбільший виробник вітрогенераторів йде з Росії

"Ми не можемо не відмежуватися від того, що відбувається в Україні. Ми засуджуємо Росію і дистанціюємося від неї", - заявив генеральний директор компанії Хенрік Андерсен.

Повідомляється, що у Vestas є два заводи в Росії, але вся нова комерційна діяльність була припинена ще на початку березня.

"Коли ми йдемо з Росії, ми відмовляємося як від клієнтської діяльності, яка у нас є, так і від іншої діяльності, яку ми можемо вести на заводах", - додав Андерсен.

Однак продовжаться деякі види діяльності в рамках перехідного періоду. Vestas вийшов на російський ринок в 2017 році.