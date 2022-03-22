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Крупнейший производитель стали "ArcelorMittal" отказывается от российского сырья, - Bloomberg

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Киев, Вторник 22 марта 2022 17:25
Крупнейший производитель стали "ArcelorMittal" отказывается от российского сырья, - Bloomberg Фото: крупнейший производитель стали "ArcelorMittal" отказывается от российского сырья (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Крупнейший производитель стали в Европе "ArcelorMittal" исключил российское сырье со своих цепочек поставок в ответ на вторжение РФ в Украину. Для полного отказа компании понадобилось три недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, Россия была ключевым поставщиком железной руды и угля для доменных печей региона, и ранее сталелитейная компания поставляла из РФ около пятой части угля для своих европейских заводов.

Отмечено, что" ArcelorMittal "покупала железную руду у "Металлоинвеста" миллиардера Алишера Усманова, компания которого также попала под санкции.

"Теперь мы независимы", - заявил главный исполнительный директор компании Герт Ван Полворде.

Он отметил, что отныне компании придется закупить сырья чуть больше, но уже не у российских компаний, что "не представляет никаких больших проблем".

Вместе с тем Полворде подчеркнул, что другим европейским производителям сложнее найти альтернативные источники поставок, ведь около половины угля для сталелитейной промышленности Европы поступает из РФ.

"Война в Украине изменит глобальные потоки сырья. В течение нескольких месяцев Россия перенаправит экспорт угля из Европы в Китай, который, в свою очередь, будет покупать меньше топлива в Австралии", - резюмировал Полворде.

Напомним, власти Австралии приняли решение ввести запрет на экспорт в Россию глинозема и алюминиевой руды. Эти компоненты используются для производства оружия и боеприпасов.

Добавим, ассоциация "Укрметаллургпром", объединяющая ведущие металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты Украины, требует исключить все российские компании из Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel.

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