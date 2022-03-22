ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найбільший виробник сталі "ArcelorMittal" відмовляється від російської сировини, - Bloomberg

Новость на русском →
Київ, Вівторок 22 березня 2022 17:25
Найбільший виробник сталі "ArcelorMittal" відмовляється від російської сировини, - Bloomberg Фото: найбільший виробник сталі "ArcelorMittal" відмовляється від російської сировини (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Найбільший виробник сталі у Європі "ArcelorMittal" виключив російську сировину зі своїх ланцюжків постачання у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Для повної відмови компанії знадобилося три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, Росія була ключовим постачальником залізняку та вугілля для доменних печей регіону, і раніше сталеливарна компанія постачала із РФ близько п'ятої частини вугілля для своїх європейських заводів.

Зазначено, що "ArcelorMittal" купувала залізну руду у "Металоінвесту" мільярдера Алішера Усманова, компанія якого також потрапила під санкції.

"Тепер ми незалежні", - заявив головний виконавчий директор компанії Герт Ван Полворде.

Він зазначив, що відтепер компанії доведеться закупити сировини трохи більше, але вже не у російських компаній, що "не становить жодних великих проблем".

Разом з тим Полворде підкреслив, що іншим європейським виробникам складніше знайти альтернативні джерела постачання, адже близько половини вугілля для сталеливарної промисловості Європи надходить з РФ.

"Війна в Україні змінить глобальні потоки сировини. Протягом кількох місяців Росія перенаправить експорт вугілля з Європи до Китаю, який, своєю чергою, купуватиме менше пального в Австралії", - резюмував Полворде.

Нагадаємо, влада Австралії прийняла рішення ввести заборону на експорт в Росію глинозему і алюмінієвої руди. Ці компоненти використовуються для виробництва зброї та боєприпасів.

Додамо, асоціація "Укрметалургпром", що об'єднує провідні металургійні підприємства та гірничо-збагачувальні комбінати України, вимагає виключити всі російські компанії з Всесвітньої асоціації виробників сталі Worldsteel.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Arcelor Mittal Війна Росії проти України
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро