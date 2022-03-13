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"Укрметаллургпром" требует исключить все российские компании из Worldsteel

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 10:26
"Укрметаллургпром" требует исключить все российские компании из Worldsteel Фото: "Укрметаллургпром" требует исключить все российские компании из Worldsteel (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ассоциация "Укрметаллургпром", которая объединяет ведущие металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты Украины, требует исключить все российские компании из Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо компании.

"Всемирная ассоциация производителей стали - крупнейшая и авторитетная отраслевая ассоциация. Однако, к сожалению, среди ее почетных участников есть представители оккупантов - компания "Евраз" Магнитогорский металлургический комбинат, "Металлоинвест", группа НЛМК, Трубная металлургическая компания, "Северсталь", ассоциация "Русская сталь" и другие. Мы считаем эти российские компании пособниками террористов, финансирующих войну. С их молчаливого согласия некогда животворный металл превратился в разрушительный, предназначенный для кровавой расправы над украинским народом.
Их металл стал разрушительным, предназначенным для кровавой расправы над украинским народом", - говорится в письме.

Как указано в письме, украинское металлургическое сообщество всеми силами помогает армии, организует гуманитарную помощь, не останавливает работу предприятий там, где это возможно, поддерживая экономику страны. "Многие металлурги и горняки присоединились к рядам украинских вооруженных сил, чтобы защищать свою Родину. Бомбоубежища металлургических и горнодобывающих предприятий стали вторым домом для жителей Мариуполя, Авдеевки, Кривого Рога, Запорожья и других украинских городов".

Горно-металлургическая группа "Метинвест" приобретет для территориальной обороны Украины средства защиты в условиях войны - бронежилеты, каски и аптечки, компания выделила на это EUR10 млн. Кроме того, в Польше создали гуманитарный хаб на базе компании "Метинвест". На нем аккумулируется помощь от европейских стран для украинцев.

ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" выделило $2 млн на обеспечение гуманитарных потребностей Украины во время войны с Россией.

Предприятие перечислило $1 млн на банковский счет украинского правительства для гуманитарных целей: обеспечение жильем, продуктами питания, лекарствами и одеждой беженцев и перемещенных лиц.

Компания также выделила дополнительный $1 млн на оказание гуманитарной помощи в городе Кривой Рог - обеспечение медицинскими средствами и оборудованием местных больниц, прежде всего тех, где будут лечить раненых.

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Укрметаллургпром
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