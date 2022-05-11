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Крупнейший в Японии НПЗ откажется от закупок российской нефти

Новина українською →
Токио, Среда 11 мая 2022 03:07
Крупнейший в Японии НПЗ откажется от закупок российской нефти Фото: крупнейший в Японии НПЗ откажется от закупок российской нефти (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вторая по величине нефтеперерабатывающая компания Японии Idemitsu Kosan откажется от закупок российской нефти из-за войны против Украины. Корпорация занимается поиском альтернативных поставщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

До настоящего времени доля российской нефти в общем объеме закупок Idemitsu Kosan составляла 4%.

"Мы импортировали российскую нефть в прошлом, но мы ясно даем понять, что не собираемся импортировать в будущем", - сказал глава корпорации Сюнъити Кито.

Глава японской корпорации не назвал конкретных сроков отказа от поставок нефти из РФ.

Напомним, ранее Япония объявила новые санкции против 133 человек из Российской Федерации и "ЛДНР" из-за войны против Украины. Также в список включили 70 компаний.

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