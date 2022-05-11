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Найбільший в Японії НПЗ відмовиться від закупівель російської нафти

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Токіо, Середа 11 травня 2022 03:07
Найбільший в Японії НПЗ відмовиться від закупівель російської нафти Фото: найбільший в Японії НПЗ відмовиться від закупівель російської нафти (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Друга за величиною нафтопереробна компанія Японії Idemitsu Kosan відмовиться від закупівель російської нафти через війну проти України. Корпорація займається пошуком альтернативних постачальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

До теперішнього часу частка російської нафти в загальному обсязі закупівель Idemitsu Kosan становила 4%.

"Ми імпортували російську нафту в минулому, але ми ясно даємо зрозуміти, що не збираємося імпортувати в майбутньому", - сказав глава корпорації Сюн'іті Кіто.

Глава японської корпорації не назвав конкретних термінів відмови від постачання нафти з РФ.

Нагадаємо, раніше Японія оголосила нові санкції проти 133 осіб з Російської Федерації та "ЛДНР" через війну проти України. Також в список включили 70 компаній.

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