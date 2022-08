Крупнейший в мире банк прекращает все операции в России

Крупнейшие финансовые компании Уолл-стрит закрыли или объявили о планах закрыть операции в России после вторжения в Украину в соответствии с санкциями, введенными западными странами.

Citigroup сообщила, что по состоянию на 30 июня ее риски в России составляли 8,4 млрд долларов.

Citibank - крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. Сейчас Citibank - подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года это крупнейший банк США среди холдингов.