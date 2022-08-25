RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найбільший у світі банк припиняє всі операції в Росії

Фото: Citigroup йде з Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Гігант Уолл-стріт Citigroup заявив, що згортає свої банківські операції з фізичними особами та місцеві комерційні банківські операції в Росії. Банк очікує, що протягом наступних 18 місяців буде виплачено близько 170 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Найбільші фінансові компанії Уолл-стріт закрили або оголосили про плани закрити операції в Росії після вторгнення в Україну відповідно до санкцій, введених західними країнами.

Citigroup повідомила, що станом на 30 Червня її ризики в Росії становили 8,4 млрд доларів.

Citibank - найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank-підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. З березня 2007 року це найбільший банк США серед холдингів.

Нагадаємо, в липні Київ зажадав від найбільших світових банків припинити співпрацю з Росією в нафтовій сфері. Такі листи отримали керівники щонайменше чотирьох банків: JPMorgan, HSBC, Citigroup і Crédit Agricole.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація