Найбільший у світі банк припиняє всі операції в Росії

Найбільші фінансові компанії Уолл-стріт закрили або оголосили про плани закрити операції в Росії після вторгнення в Україну відповідно до санкцій, введених західними країнами.

Citigroup повідомила, що станом на 30 Червня її ризики в Росії становили 8,4 млрд доларів.

Citibank - найбільший міжнародний банк, заснований в 1812 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Зараз Citibank-підрозділ Citigroup, гігантської міжнародної корпорації в області фінансових послуг. З березня 2007 року це найбільший банк США серед холдингів.