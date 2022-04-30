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Крупнейший импортер российского газа в Германии отказался оплачивать поставки в рублях

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Берлин, Суббота 30 апреля 2022 02:08
Крупнейший импортер российского газа в Германии отказался оплачивать поставки в рублях Фото: Крупнейший импортер российского газа в Германии отказался оплачивать поставки в рублях (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Немецкий концерн Uniper ищет способ оплаты за российский газ, совместимый с санкциями и указом об оплате в рублях. Компания подтвердила, что продолжит оплачивать газ из России в евро, обсуждая конкретные механизмы с партнерами и немецким правительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

Концерн ведет переговоры со своими контрактными партнерами о конкретных модальностях оплаты. Помимо этого Uniper ведет тесные консультации с немецким правительством.

"Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро", - сообщили в пресс-службе компании.

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